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«Фейеноорд» — «Милан»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

«Фейеноорд» — «Милан»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов
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12 февраля состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов. На стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме встретятся «Фейеноорд» и «Милан». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.33 (около 43% вероятности), в то время как победа «Фейеноорда» оценивается коэффициентом 3.15 (31%). Ничейный исход можно найти в линии в районе 3.70 (26%).

В то же время аналитики считают, что матч «Фейеноорд» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.58.

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