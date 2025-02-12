«Монако» — «Бенфика»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

В среду, 12 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов «Монако» — «Бенфика». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.32, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.15 (31%), а на ничейный исход можно поставить за 3.70 (26%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч «Монако» — «Бенфика» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.50).