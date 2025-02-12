«Реал» выиграл у «Манчестер Сити» — 3:2. Зашёл коэффициент 25.0

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Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в первом стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Итоговый счёт — 3:2 в пользу испанского клуба.

На 19-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт, ему ассистировал защитник Йошко Гвардиол. Ответный мяч «Реала» на исходе часа игры забил форвард Килиан Мбаппе, получив передачу от полузащитника Даниеля Себальоса.

На 80-й минуте Холанд оформил дубль во встрече, реализовав пенальти. Спустя шесть минут хавбек Браим Диас сравнял счёт. Окончательный результат в игре на 90+2-й минуте установил полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем — 3:2.

Букмекеры отдавали преимущество английскому клубу, ставки на победу «Сити» принимались с коэффициентом 2.32. Успех «Реала» оценивался в 2.95: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2950 рублей.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.47, на голы обеих команд — 1.40, на гол в каждом тайме — 1.45. Заключить пари на волевую победу «Реала» можно было за 13.0, точный счёт 3:2 в пользу мадридцев оценивался в 25.0.