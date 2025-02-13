«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.15.

«Реал Сосьедад» проиграл четыре из семи последних матчей в Примере. Результаты не внушают оптимизма, но на самом деле всё не так уж плохо. Отставание от идущего на шестом месте в турнирной таблице первенства «Райо Вальекано» небольшое — четыре очка. Также бело-голубые вышли в полуфинал Кубка короля. Шансы добыть путёвку в следующий розыгрыш еврокубков осязаемы.

Лазарет «Реала Сосьедад» опустел. Пропустившие из-за травм много игр футболисты набирают форму. Пока что не готов на все 100% Арсен Захарян. В клубе опасаются рецидива, поэтому Иманол Альгуасиль вводит его в состав не спеша. Идёт закулисная работа, на тренировках.

Захарян со скамейки запасных наблюдал, как в последних двух матчах бело-голубые победили «Осасуну» (2:0) и «Эспаньол» (2:1). Они здорово контролировали темп игры, подавляющую часть времени владели мячом, мало что позволяли соперникам. Вряд ли матч с «Мидтьюлланном» по содержанию будет иным. Разница в классе существенна.

Временами «Реал Сосьедад» сильно подводит завершение. Результативность хромает: в среднем за игру бело-голубые забивают лишь 1,2 гола, но пропускают ещё реже — 0,8. Поэтому вместо лобовой победы гостей можно проверить Х2 + ТМ 2.5 мяча. И рисков меньше, и коэффициент больше. Как раз то, что надо.