«Порту» — «Рома»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 3.60

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Порту» — «Рома».

Ставка: ничья за 3.60.

Строго говоря, ничейный счёт 1:1 в предстоящем первом матче пары «Порту» — «Рома», который прогнозируют букмекеры, выглядит очень логично. «Порту» является завсегдатаем группового этапа Лиги чемпионов, нередко выходил и в плей-офф Лиги Европы. Однако в нынешнем сезоне демонстрирует не самые выдающиеся результаты.

Три недели назад главный тренер «Порту» Витор Бруну покинул команду. В качестве нового рулевого руководство пригласило аргентинского специалиста Мартина Ансельми, которому всего 39 лет. Это очень низкий возраст по тренерским меркам. Хотя важнее то, что результаты сильно лучше не стали. В трёх последних матчах — две ничьих и одна победа.

Вместе с тем «Рому» тоже трудно назвать претендентом на успех. Во-первых, играть предстоит на выезде, в Португалии. Считай, минус время на отдых и подготовку. Во-вторых, несмотря на общие улучшения под руководством Клаудио Раньери, итальянская команда всё равно нестабильна.

После удачного отрезка в конце января римляне вылетели из Кубка Италии, проиграв со счётом 1:3 «Милану». После того случилась победа над «Венецией» (1:0), но единственный гол был забит лишь с пенальти, а соперник-аутсайдер даже больше владел мячом (64% на 36%). При таких раскладах можно не ждать подвигов и от гостей. Берём ничью.