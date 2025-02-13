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«Порту» — «Рома»: букмекеры определили фаворита матча Лиги Европы

«Порту» — «Рома»: букмекеры определили фаворита матча Лиги Европы
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В четверг, 13 февраля, на стадионе «Драгау» в Порту состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Порту» — «Рома». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Сделать ставку на победу «Порту» предлагается с коэффициентом 2.37 (около 42% вероятности), в то время как победа «Ромы» оценивается коэффициентом 3.03 (32%).

Наименее вероятный исход — ничья с коэффициентом в районе 3.60 (26%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что первый матч «Порту» — «Рома» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

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