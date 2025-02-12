«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Эвертон» – «Ливерпуль» в 15-м туре АПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.42.

«Ливерпульское дерби. Не очень часто, но «Эвертон» создаёт проблемы соседям. И сейчас они будут гореть желанием это сделать, тем более в чемпионате одержали три победы подряд. Наверное, этим рывком они окончательно закрыли вопрос с выживанием, отрыв почти 10 очков. Вовремя всё-таки сменили тренера. Вернулся в клуб Мойес, который долгие годы работал с командой, пережил, наверное, всё – взлёты, падения. Клуб для него родной. И уж с мотивацией на дерби проблем не будет.

Но «Ливерпуль» — после поражения и вылета из Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа. Трудно мне представить, что «красные» второй плохой матч подряд проведут. Вряд ли это возможно. Тем более здесь уже Слот никаких экспериментов ставить не будет, выпустит всю основу. Есть шанс до девяти очков увеличить отрыв от «Арсенала». Надо этим пользоваться. «Эвертон» неплох, но уровень футболистов сильно уступает тому, что есть у «Ливерпуля». Это небо и земля.

Поэтому здесь рисковать не буду – поставлю на победу «Ливерпуля». Не должен он подвести», — приводит слова Титова «РБ Спорт».