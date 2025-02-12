«Эвертон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТМ 3.5 за 2.26.

«Эвертон» и «Ливерпуль» проведут дерби в рамках перенесённого 15-го тура АПЛ. Тяжёлый матч будет, причём для обеих команд. Очные встречи всегда получаются тяжкими, вязкими. Так и тут, я склоняюсь к успеху команды Слота. Но не жду, что победит она с крупным счётом, разгромив «заклятого врага».

«Ливерпуль» проиграл два из четырёх последних матчей. Впервые про него можно сказать такое в этом сезоне. Но я бы не говорил, что начались проблемы у команды, точно нет. Первая неудача произошла с ПСВ на финише группового раунда ЛЧ – 2:3. К тому моменту «красные» уже гарантировали себе выход в плей-офф, так что оставлять все силы на поле им не было смысла.

Другая неудача произошла при более неожиданных обстоятельствах. Ведь «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, причём от соперника уровнем ниже – 0:1 от «Плимута». Но и тут я бы не говорил о проблемах команды Слота – состав был смешанный, много резервистов. Да и, по сути, не так уж сильно этот Кубок нужен сейчас коллективу. Да, шансов на квадрупл больше нет, но на него всерьёз «Ливерпуль» и не рассчитывал, на этой идее он «обжёгся» ещё в прошлом сезоне.

Более показательной в плане уровня команды была его недавняя встреча с «Тоттенхэмом». Проходила она в другом Кубке, но это был уже полуфинал, причём ответный матч. В первом клуб уступил 0:1. Но тут ситуация была другая, до финала – один шаг. И «Ливерпуль» включился, вышли основные игроки и разгромили соперника 4:0.

«Эвертон» в последних встречах начал чаще выигрывать. После возвращения в команду Дэвида Мойеса несколько побед кряду одержал коллектив в АПЛ – 3:2 с «Тоттенхэмом», 1:0 с «Брайтоном» и 4:0 – с «Лестером», несколько волевых побед было. Из-за этого в таблице Премьер-лиги «ириски» немного оторвались от зоны вылета. Правда, на днях их серия побед тоже прервалась в Кубке Англии – 0:2 от «Борнмута».

В общем, я тут уверен в успехе «Ливерпуля». Очки ему нужны, чтобы приблизиться к чемпионству, есть шанс оторваться от второго «Арсенала» на девять очков. Но матч будет тяжёлым. На дерби настрой всегда другой. Плюс это мерсисайдское дерби – часто эмоциональное, жёсткое. Так что голов будет мало, возможно, минимальное количество. Тем более при Мойесе «Эвертон» лучше играть начал», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».