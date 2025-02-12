«Эвертон» — «Ливерпуль»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу чемпионата Англии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль».

Ставка: хотя бы одна не забьёт за 1.95.

«Перенесённый из-за погодных условий матч 15-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» состоится 12 февраля. У хозяев поля в этом сезоне остался один турнир — это Премьер-лига. 8 февраля они дома проиграли «Борнмуту» и закончили выступление в Кубке Англии. И в данный момент «Эвертон» занимает 16-ю строчку в таблице, но подняться выше и выступить лучше, чем в прошлом сезоне, шансы есть. В последних трёх матчах АПЛ набрано 100% очков – девять.

С «Ливерпулем» на «Гудисон Парк» «ириски» играют удачно. Начиная с 2018 года сыграно семь матчей, по разу команды выиграли и пять ничейных результатов, четыре из которых — 0:0. А победа «Эвертона» 2:0 случилась менее года назад, в апреле 2024 года.

Для «Ливерпуля» «Эвертон» в гостях — не очень удобный соперник. И матч, думаю, будет очень сложный для лидера чемпионата Англии. Не будем обращать внимания на поражение «Ливерпуля» в Кубке Англии, которое случилось несколько дней назад. Сейчас выйдет совершенно другой состав, уверен, чемпионский. Из плюс шесть очков перед «Арсеналом» «Ливерпуль» в этом матче сделает плюс девять.

На рассмотрение пару вариантов для прогноза. «Хотя бы один не забьёт», 1.95, помним, что 0:0 было четыре раза из семи. А в воротах «Эвертона» голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд. Ну или точный счёт 0:1, 0:2, 0:3 за коэффициент 2.60. Ну а я за первый вариант ставки», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».