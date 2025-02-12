«Брюгге» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на первый стыковой матч «Брюгге» – «Аталанта» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Аталанты» за 2.03.

«Брюгге» у себя дома будет принимать «Аталанту». Для «Брюгге» выход в плей-офф Лиги чемпионов — это уже событие, это уже отличный результат для бельгийской команды. Дома «Брюгге» мало кого отпускает, и «Астон Вилла» там пострадала, и «Ювентус» там не выиграл. И «Брюгге» дома действительно играет очень и очень неплохо.

Но «Аталанта» сейчас на отличном ходу. Ретеги очень сложно остановить. В последнем туре он четыре отгрузил в ворота соперника, в ворота «Вероны», а сама «Аталанта» — 5. «Аталанта» выиграла со счётом 5:0, четыре мяча забив, если мне память не изменяет, в первом тайме. Ну, в общем, «Аталанта» сейчас действительно хороша.

И как бы ни был «Брюгге» системен, как бы «Брюгге» ни был крепок в домашних стенах, я думаю, Гасперини с его умением правильно подстраивать свою команду под любого соперника наверняка что-то уже в голове держит, наверняка что-то уже придумал. «Аталанта» просто сильнее, чем нынешний «Брюгге». Что объединяет команды — только чёрно-синие цвета, в остальном, конечно, разброс в уровне очень-очень большой.

«Аталанта» выиграет в первом матче на выезде за 2.03», — приводит слова Генича «РБ Спорт».