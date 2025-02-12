«Брюгге» — «Аталанта»: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов в Бельгии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Аталанта».

Ставка: победа «Аталанты» за 2.06.

«Брюгге» и «Аталанта» сыграют в первом стыковом матче Лиги чемпионов. «Брюгге» сейчас в чемпионате одержал тяжёлую победу со счётом 1:0 над «Лувеном», играя в большинстве, имея преимущество, в каждом из таймов «Брюгге» владел мячом 70% времени, даже не в общем матче, а в каждом из таймов. Нечасто такое увидишь. Нильссон забил красивый гол головой. В чемпионате у него 9+5 по «гол+пас», но в Лиге чемпионов он играет мало.

Понятно, что с «Аталантой» будет другой сценарий у «Брюгге», не нужно будет вскрывать «автобус», потому что «Аталанта», скорее всего, «Брюгге» запрессингует. «Аталанта» в чемпионате пять голов забила «Вероне», покер оформил Ретеги, он один из лучших нападающих Европы в этом сезоне, лучший бомбардир Серии А с 12 голами.

«Аталанта» тяжёлый отрезок проводит. Но вот сейчас, кажется, снова форму набрала. У неё очень много зависит от физического состояния игроков, потому что, естественно, Гасперини играет в персональный прессинг, и здесь важно интенсивно играть, много бегать, накрывать соперника, оказывать давление постоянное.

Это непростой выезд в Брюгге, конечно. Но у «Аталанты» сильнее состав. Она может своим прессингом «Брюгге» задавить. «Аталанта», на мой взгляд, в ЛЧ в состоянии пройти далеко. И мне кажется, что «Аталанта» даже на выезде должна победить», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».