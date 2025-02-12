«Селтик» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Глазго

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на стыковой матч Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «Селтик» – «Бавария».

Ставка: обе забьют и «Бавария» не проиграет за 1.90.

«Селтик» на «Селтик Парк» сыграет с «Баварией». Здесь есть явный фаворит и явный аутсайдер. Но «Селтик» дома и «Селтик» в гостях — это две разные команды. Дома при сумасшедшей поддержке своих болельщиков, конечно, «Селтик» «Баварию» покусает. Насколько сильно, насколько болезненно — это уже зависит от команды Роджерса, вопрос в реализации. И редкий матч, когда «Селтик» в домашней встрече уходит с поля без забитого мяча.

Я думаю, что, с учётом обороны «Баварии», «Селтик» обязательно какой-нибудь голик воткнёт, но, скорее всего, в свои ворота пропустит немало, как бы ни старался там Шмейхель на последней линии.

Рассмотрел бы как первоочередной и приоритетный вариант «обе забьют и «Бавария» не проиграет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».