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«Селтик» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Глазго

«Селтик» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Глазго
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на стыковой матч Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «Селтик» – «Бавария».

Ставка: обе забьют и «Бавария» не проиграет за 1.90.

«Селтик» на «Селтик Парк» сыграет с «Баварией». Здесь есть явный фаворит и явный аутсайдер. Но «Селтик» дома и «Селтик» в гостях — это две разные команды. Дома при сумасшедшей поддержке своих болельщиков, конечно, «Селтик» «Баварию» покусает. Насколько сильно, насколько болезненно — это уже зависит от команды Роджерса, вопрос в реализации. И редкий матч, когда «Селтик» в домашней встрече уходит с поля без забитого мяча.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что, с учётом обороны «Баварии», «Селтик» обязательно какой-нибудь голик воткнёт, но, скорее всего, в свои ворота пропустит немало, как бы ни старался там Шмейхель на последней линии.

Рассмотрел бы как первоочередной и приоритетный вариант «обе забьют и «Бавария» не проиграет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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