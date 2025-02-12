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«Селтик» — «Бавария»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов 12 февраля

«Селтик» — «Бавария»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов 12 февраля
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.75.

«Селтик» против «Баварии» в первом стыковом матче ЛЧ. Повезло мюнхенцам, конечно, со жребием. Легко тут должны они выигрывать.

«Бавария» далеко не лучшим образом провела групповой раунд ЛЧ. 12-я строчка за пределами топ-8 — явно не то, на что она рассчитывала до старта сезона. Трижды в восьми турах проиграл клуб. Ко второй половине группового этапа мюнхенцы начали выступать лучше, почти только выигрывали, в том числе одолели они «Бенфику» (1:0), «ПСЖ» (1:0). Но ещё одна неудача с «Фейеноордом», причём не вполне заслуженная (0:3), помешала подопечным Компани закончить этап в топ-8.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот «Селтик», я думаю, остался рад после попадания в плей-офф. Это была его главная задача на турнире. Конечно, мог бы и лучше соперник им выпасть. А так, видимо, всё на этой стадии у него и завершится. В восьми турах по три раза клуб победил и сыграл вничью, а также дважды проиграл. С соперниками подопечным Роджерса повезло, удалось без особых трудностей обыграть «Слован» (5:1), «Лейпциг» (3:1) и «Янг Бойз» (1:0). С чуть более сильными противниками у шотландцев уже возникали проблемы.

В домашних турнирах у них схожие ситуации. В чемпионатах они лидируют, имеют отрывы от преследователей. У «Селтика» он больше, чем у «Баварии». Но и уровень чемпионата Шотландии ниже, чем Бундеслига. То же можно сказать и про разницу в классе между соперниками. «Бавария», очевидно, сильнее. Тут она выиграет без особых трудностей, возможно, с крупным счётом», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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