«Фейеноорд» — «Милан»: ставка Александра Мостового на стыковой матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» 2:1 за 8.20.

«Фейеноорд» и «Милан» сойдутся в стыковом мачте ЛЧ. Вроде бы тут всё очевидно. Но после того, как нидерландцы обыграли в групповом раунде один из сильнейших клубов Европы, уже не так я уверен в разгромной победе миланцев.

Многих удивил «Фейеноорд» в 7-м туре Лиги чемпионов. Играл он с «Баварией», и казалось, что без шансов уступит. Но клуб сумел победить, да ещё и с крупным счётом 3:0. Но, конечно, всерьёз говорить о разнице в классе тут не нужно. Мюнхенцы активно давили, более 25 ударов нанесли, но не повезло, ни один не принёс им гола.

Ещё больше смазалось впечатление от той победы «Фейеноорда» в следующих встречах. Сперва он разгромно проиграл «Лиллю» в 7-м туре ЛЧ – 1:6. А затем ещё и в домашних турнирах подопечные Приске потерпели неудачи со своими принципиальными соперниками – 1:2 с «Аяксом» в чемпионате и 0:2 с ПСВ в Кубке страны. Да, на выходных коллектив уже одолел «Спарту» (3:0), но это уже было ожидаемо. Предыдущие матчи были важнее.

«Милан» тоже неприятно удивил на финише Лиги чемпионов. В предпоследнем туре он справился с «Жироной» (1:0), но вот потом проиграл явно более слабому сопернику – 1:2 с загребским «Динамо». В итоге финишировал коллектив на 13-м месте, далеко от топ-8. Хотя «Фейеноорд», к примеру, занял ещё более низкую строчку – 19-ю.

В других же встречах подопечные Консейсау, в отличие от своего соперника по этому матчу, смотрелись лучше. Сперва они в принципиальной встрече не проиграли «Интеру» (1:1), после чего и вовсе выбили «Рому» из Кубка Италии – 3:1. Вообще, в 2025 году клуб смотрится неплохо, даже взял Суперкубок Италии. Нельзя это не связать с заменой главного тренера, с Фонсекой начал часто «буксовать» «Милан».

Сейчас я верю в успех миланцев. Но «Фейеноорд» отпор точно даст. Последние неудачи даже сильнее его мотивируют. Так что крупного счёта не жду. Поставлю на победу «Милана» со счётом 2:1», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».