«Фейеноорд» — «Милан»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги чемпионов в Роттердаме

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Милан».

Ставка: «Фейеноорд» не проиграет за 1.77.

«Фейеноорд» проводит неоднозначный сезон, после 21 матча лишь пятая строчка и отставание от лидирующего «Аякса» 12 очков. В Лиге чемпионов «Фейеноорд» сотворил одну из главных сенсаций группового этапа. В 7-м туре в Роттердам пожаловала «Бавария» и получила три безответных мяча. Справедливости ради удача в тот день была не на стороне немцев, а ещё и вратарь голландцев тащил всё. Эта победа принесла «Фейеноорду» место в плей-офф, голландцы могли и напрямую отправиться в 1/8, но в последнем туре надо было побеждать в Лилле, а они получили 1:6.

Скандал вокруг «Милана» постепенно затихает, смутьянов Альваро Морату и Давиде Калабрию отправили в «Галатасарай» и «Болонью» соответственно. Зато пришли Жоау Феликс и Сантьяго Хименес. А Сержиу Консейсау словно выдохнул и провёл отличное дерби против «Интера», правда, «Милан» в концовке победу упустил, но и ничья неплохой результат. Дальше красно-чёрные выбили «Рому» из Кубка Италии и вышли в полуфинал. А вот в Лиге чемпионов последний тур итальянцы провалили, проиграв в Загребе, и лишились прямой путёвки в 1/8 финала.

Первая встреча пройдёт в Роттердаме, там «Фейеноорд» в главном клубном турнире Европы выглядит по-разному. Было разгромное поражение от «Байера», но был и успех против «Баварии». «Милан» же на выезде играет тоже неоднозначно, в Мадриде «Реал» обыграли, а в Хорватии проиграли. В любом случае фаворит в противостоянии — итальянская команда, но у неё нет задачи всё решить в первой игре, а вот голландцам, чтобы рассчитывать на итоговой успех, надо дома хотя бы не проиграть, ведь ехать на «Сан-Сиро», уступая в счёте, сомнительная затея», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».