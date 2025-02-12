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«Монако» — «Бенфика»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов

«Монако» — «Бенфика»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Бенфика».

Ставка: «Бенфика» не проиграет за 1.65.

«В Монако состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Монако» и португальская «Бенфика». Обе команды вышли в плей-офф, набрав по 13 очков в групповом этапе.

Французский клуб под руководством Ади Хюттера в последних пяти встречах одержал три победы и дважды проиграл, пропустив при этом 11 голов. Особенно болезненным стало поражение от ПСЖ со счётом 1:4. В атаке ключевую роль играет Брил Эмболо, который практически в каждом матче создает опасные моменты у ворот соперников.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Португальский клуб под руководством Бруну Лаже находится в хорошей форме. В последних пяти встречах команда забила 13 голов, одержав три победы подряд. В чемпионате Португалии «Бенфика» занимает второе место, отставая от лидера на четыре очка. Главной угрозой для соперников являются Анхель Ди Мария и Вангелис Павлидис. Последний, в частности, забил семь голов в пяти матчах, в том числе хет-трик в ворота «Барселоны».

Команды уже встречались в текущем сезоне Лиги чемпионов. В ноябре 2024 года «Бенфика» одержала победу на стадионе «Луи II» со счётом 3:2.

Игра «Бенфики» в этом сезоне выглядит предпочтительнее в еврокубках, а последние результаты «Монако» не внушают доверия. Поэтому поставим на то, что португальцы не проиграют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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