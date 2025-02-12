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Канада — Швеция: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Турнира четырёх наций

Канада — Швеция: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Турнира четырёх наций
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч Турнира четырёх наций Канада — Швеция.

Ставка: победа Канады за 1.61.

«Экспериментальный Турнир четырёх наций от НХЛ стартует матчем Швеция — Канада в Монреале. Сильнейшие хоккеисты планеты не играли друг с другом на уровне сборных 8,5 года — последний раз они встречались на Кубке мира 2016 года. За это время успело смениться целое поколение хоккеистов, хотя такие фигуры, как Сидни Кросби, остаются неизменными.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На бумаге фаворитом этой встречи является сборная Канады. Такой мощной атаки и столь эффективных спецбригад большинства нет больше ни у кого в мире. Да и защита у канадцев выглядит монструозно. Единственное слабое место — вратарская линия (Джордан Биннингтон, Эдин Хилл, Сэм Монтембо. Ни один из голкиперов не проводит лучший сезон в карьере.

Однако и шведов нельзя недооценивать. В атаке должны солировать Вильям Нюландер и Элиас Петтерссон, в защите — Виктор Хедман. Вратарская линия (Якоб Маркстрём, Линус Улльмарк и Филип Густавссон) у «Тре Крунур» выглядит сильнее, чем у канадцев. Шведы всегда славились своей надёжной обороной, и, возможно, им удастся на какое-то время сдерживать мощную атаку соперника. Однако долго это продолжаться не сможет.

Предлагаю поставить на победу фаворита этой встречи — сборной Канады», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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