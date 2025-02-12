Канада — Швеция: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Турнира четырёх наций

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч Турнира четырёх наций Канада — Швеция.
Ставка: победа Канады за 1.61.
«Экспериментальный Турнир четырёх наций от НХЛ стартует матчем Швеция — Канада в Монреале. Сильнейшие хоккеисты планеты не играли друг с другом на уровне сборных 8,5 года — последний раз они встречались на Кубке мира 2016 года. За это время успело смениться целое поколение хоккеистов, хотя такие фигуры, как Сидни Кросби, остаются неизменными.
На бумаге фаворитом этой встречи является сборная Канады. Такой мощной атаки и столь эффективных спецбригад большинства нет больше ни у кого в мире. Да и защита у канадцев выглядит монструозно. Единственное слабое место — вратарская линия (Джордан Биннингтон, Эдин Хилл, Сэм Монтембо. Ни один из голкиперов не проводит лучший сезон в карьере.
Однако и шведов нельзя недооценивать. В атаке должны солировать Вильям Нюландер и Элиас Петтерссон, в защите — Виктор Хедман. Вратарская линия (Якоб Маркстрём, Линус Улльмарк и Филип Густавссон) у «Тре Крунур» выглядит сильнее, чем у канадцев. Шведы всегда славились своей надёжной обороной, и, возможно, им удастся на какое-то время сдерживать мощную атаку соперника. Однако долго это продолжаться не сможет.
Предлагаю поставить на победу фаворита этой встречи — сборной Канады», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».