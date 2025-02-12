«Трактор» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.84.

«Эти соперники играли в Челябинске 6 февраля. «Трактор», который был явно на спаде, неожиданно выдал солидную игру и уверенно победил со счётом 5:2. А теперь хозяева и до игры выглядят фаворитами. Есть ощущение, что пауза была им нужнее, чем «Магнитке». Отдохнув и эмоционально перезагрузившись на Матче звёзд, хоккеисты должны прибавить и в дисциплине, и в атакующей эффективности.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» в феврале выглядит проблемно. В обороне слишком много хаоса, вратарь Набоков не в лучших кондициях после травмы. Показательно, что перед паузой чемпионы пропустили шесть в Уфе и пять в Челябинске. Да ещё и затеянная Разиным война с судьями выйдет команде боком. Но проигрывать «Магнитка» будет весело и зрелищно – зрители матча увидят как минимум шесть голов», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».