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«Трактор» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ в Челябинске

«Трактор» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ в Челябинске
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.57.

«Пока Андрей Разин спорит с судьями и прогнозирует замену арбитров искусственным интеллектом, «Трактор» продолжает побеждать его команду. Перед паузой на Матч звёзд челябинцы выиграли уральское дерби со счётом 5:2. В этом сезоне соперники встречались трижды, и на данный момент «Трактор» ведёт 2-1 по победам.

«Металлург» переживает непростой период: в последних восьми матчах команда потерпела пять поражений и сейчас занимает пятое место в Восточной конференции. В то же время «Трактор» уверенно лидирует на Востоке, сейчас у челябинцев серия из трёх побед.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Учитывая текущую форму команд и результаты очных встреч, ожидается упорная борьба. Преимущество домашнего льда и недавний успех в очном противостоянии могут добавить «Трактору» уверенности. Однако «Магнитка» будет стремиться взять реванш за предыдущее поражение.

Ставка на тотал больше 4.5 выглядит перспективно, учитывая высокую результативность обеих команд в последних играх», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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