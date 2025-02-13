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«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы

«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы
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13 февраля состоится первый стыковой матч Лиги Европы. На стадионе «МСХ Арена» в городе Хернинг, Дания, встретятся «Мидтьюлланн» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно 47% вероятности.

Победа «Мидтьюлланна» оценивается коэффициентом 3.80 — в районе 26%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают: матч «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.90.

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