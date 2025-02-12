Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на ЛЧ «Селтик» — «Бавария»

12 февраля «Селтик» примет «Баварию» в рамках первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов. Стартовый свисток в Глазго прозвучит в 23:00 мск. Пока команды выявляют сильнейшего, ты можешь получить фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

1. Зарегистрируйся.

2. Авторизуйся в приложении и сделай первую ставку с коэффициентом от 1.70. Букмекер начислит фрибет в размере ставки до 2000 рублей.

К первой встрече двухматчевого противостояния шотландцы подходят явным андердогом. Это подтверждают букмекерские котировки. На проход клуба из Глазго в следующий раунд предлагается поставить за коэффициент 7.60 — самый высокий из всех пар стыковых матчей. Выход мюнхенцев в следующий раунд оценивается всего в 1.10.

Тем не менее у «Селтика» есть свои сильные стороны, на которые коллектив может рассчитывать перед домашним матчем. Шотландцы не потерпели ни одного поражения на своём поле в рамках общего этапа. Дома команда из Глазго способна дать бой любому оппоненту. К тому же «Бавария» в общем этапе лишь раз победила в гостях.

По итогам общего этапа «Селтик» занял 21-е место, а «Бавария» финишировала на 12-й строчке. Ответная встреча пройдёт 18 февраля в Мюнхене.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110