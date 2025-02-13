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«Фенербахче» — «Андерлехт»: букмекеры оценили шансы команды Моуринью

«Фенербахче» — «Андерлехт»: букмекеры оценили шансы команды Моуринью
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13 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы. На стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция) встретятся местный «Фенербахче» и «Андерлехт». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами подопечных Жозе Моуринью. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.50, что равно 65% вероятности.

Победа «Андерлехта» оценивается коэффициентом 6.30 — в районе 14%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50, что составляет около 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Фенербахче» — «Андерлехт» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.74.

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