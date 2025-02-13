«Фенербахче» — «Андерлехт»: прогноз «Чемпионата» на матч в Турции

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Лиги Европы «Фенербахче» — «Андерлехт».

Ставка: победа «Фенербахче» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.86.

«Фенербахче» в экстремальных условиях боролся за путёвку в стыки Лиги Европы. Жозе Моуринью отметил, что в турнире всё изначально складывалось против его команды: сложный календарь, дисквалификации, заявленные футболисты были травмированы, а незаявленные — в хорошей форме. Как назло!

Несмотря на кадровые потери, у Моуринью в подспорье хватает мастеров, обладающих богатым опытом выступлений на международной арене. В составе «Андерлехта» элитных игроков куда меньше. Пурпурно-белые неплохо начали сезон, но запасы энергии стремительно иссякают. Они выиграли всего лишь один из пяти предыдущих матчей в Лиге Европы. Кроме того, уступили в четырёх из семи последних встреч чемпионата Бельгии. Ресурсов не хватает.

Большую часть очков подопечные Давида Юбера потеряли на выезде. Они выиграли только 5 из 12 гостевых матчей в чемпионате Бельгии. А турецкие болельщики, как известно, очень мощно поддерживают свои команды. «Фенербахче» потерпел в этом сезоне всего два поражения на своём поле: от лидирующего «Галатасарая» (1:3) и «Атлетика» из Бильбао (0:2). Хозяйственный.

Жозе Моуринью не изменяет традициям. Португальский специалист часто делает акцент на игре от обороны. В среднем за встречу «канарейки» пропускают чуть больше одного мяча. Надёжность в защите — превыше всего. Проверим П1 + ТМ 4.5 мяча с коэффициентом 1.86. В чемпионате Турции победная серия «канареек» насчитывает уже шесть матчей. Поддержка родных трибун должна помочь обыграть и сбавивший ход «Андерлехт».