ПАОК — «Стяуа»: определён фаворит матча в Греции

13 февраля состоится первый стыковой матч плей-офф Лиги Европы. На стадионе «Тумба» в городе Салоники, Греция, встретятся ПАОК и «Стяуа». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Лоуренс Виссер.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается с коэффициентом 1.72, что равно 59% вероятности.

Победа «Стяуа» оценивается коэффициентом 5.10 — около 18%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50, что составляет около 23%.

В то же время аналитики считают, что матч ПАОК — «Стяуа» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.94.