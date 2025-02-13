Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ПАОК — «Стяуа»: прогноз на матч

ПАОК — «Стяуа»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу ПАОК — «Стяуа».

Ставка: «Стяуа» не проиграет за 2.12.

Материалы по теме
«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад». Терпение, Захарян набирает форму
«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад». Терпение, Захарян набирает форму

В прошлом сезоне ПАОК смотрелся лучше. Было больше воодушевления, меньше проблем. Проиграв три из шести последних матчей в чемпионате Греции, клуб из Салоник опустился на четвёртую строчку. Отставание от лидирующего «Олимпиакоса» внушительное — восемь очков. Даже из Кубка вылетели.

А вот «Стяуа» на подъёме — второе место в чемпионате Румынии, в Лиге Европы победила на выезде ПАОК (1:0) на общем этапе, а ещё обыграла «Мидтьюлланн» (2:0) и «Карабах» (3:2). Также сыграла вничью с «Олимпиакосом» (0:0) и «Хоффенхаймом» (0:0). Очень неплохо.

«Стяуа» показывает на удивление динамичный командный футбол. Уровень чемпионата Румынии невысок, но Элиас Хараламбус очень хорошо подготовил своих подопечных к играм на международной арене. Они выступают с прекрасным самообладанием, отменно чувствуют ритм игры и подстраиваются под соперников.

От греческих клубов «Стяуа» не пропустил в этом сезоне пока что ни одного мяча, хотя некоторое время пришлось даже играть в меньшинстве. Проверим Х2 с коэффициентом 2.12. С трудом верится, что в таком виде ПАОКу удастся забить и обыграть бойкий клуб из Бухареста.

Материалы по теме
«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад». Терпение, Захарян набирает форму
«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад». Терпение, Захарян набирает форму
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android