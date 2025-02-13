«Динамо» — «Спартак»: назван фаворит московского дерби

В четверг, 13 февраля, на льду «ВТБ Арены» в Москве состоится матч «Динамо» Москва — «Спартак». Столичное дерби начнётся в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах небольшое предпочтение отдают бело-голубым. Сделать ставку на победу московского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 42% вероятности.

Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается в 2.85 — 33% вероятности. Если соперникам не хватит 60 минут игрового времени и потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.90 (25%).

Заключить пари на послематчевые буллиты можно с коэффициентом 7.70. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в дерби. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.38.