«Динамо» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак».

Ставка: «Динамо» победит за 2.37.

Прямо сейчас подопечные Алексея Кудашова хороши в атаке. До паузы на Матч звёзд забросили по четыре шайбы «Куньлуню» (4:1) и «Торпедо» (4:2), а также трижды отличились в другом матче со СКА (3:4 ОТ). И здесь должен напрячься именно московский «Спартак», который в последнее время не сильно следит за порядком в обороне.

Красно-белые получили две шайбы от «Торпедо» (2:3 Б), четыре шайбы от «Локомотива» (5:4) и, внимание, восемь шайб от «Северстали» (6:8). Атакуют, конечно, с размахом, только часто этим пользуются соперники. Весело, но страшно! Особенно страшно, если учесть, что в последнем дерби с «Динамо» они проиграли со счётом 0:5.

Команда Алексея Жамнова последний свой матч провела 6 февраля. То есть простой составляет почти неделю. В то время как соперник — «Динамо» — уже вернулся в игровой ритм. А «тяжёлые ноги» — это уже серьёзная проблема. Особенно в дерби.

К слову, о дерби и «тяжёлых ногах». Эти два фактора могут напрямую повлиять на количество штрафов и удалений в матче. В прошлый раз соперники на двоих были удалены 12 раз и суммарно получили 24 минуты штрафа. Это много. Да и со СКА бело-голубые не особо сдерживались. Судя по всему, на этот раз эмоциям и, как следствие, санкциям от рефери тоже быть.