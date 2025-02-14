США — Финляндия: прогноз на матч Турнира четырёх наций

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч США — Финляндия.

Ставка: США победит + тотал больше 4.5 гола за 1.88.

Сборная США ослаблена отсутствием 25-летнего защитника Куинна Хьюза. Не катастрофично, ведь ворота под надёжной защитой Коннора Хеллебайка. Он является первым голкипером с 1982 года, лидирующим сразу по четырём показателям (победам, коэффициенту надёжности, проценту отражённых бросков и шат-аутам). Естественно, он является главным претендентом на «Везина Трофи». И сменщики, строго говоря, в порядке.

По именам у сборной США очень сильный состав. Куча элитных нападающих, среди которых числится снайпер с большой буквы — Остон Мэттьюс. Лидер «Торонто» набрал прекрасную форму: покинул лёд без очков всего-навсего в 3 из 20 последних матчей НХЛ. И как прикажете финнам его сдерживать без ведущих защитников?

Тут даже никаких сомнений быть не может. Берём П1 + ТБ 4.5 шайбы за 1.88. Коэффициент хороший, ставка напрашивается сама собой. Вряд ли мы увидим в этом матче переход инициативы из одних рук в другие. Сборная США должна показывать уверенный доминирующий хоккей и побеждать без особых проблем.