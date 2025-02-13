США — Финляндия: прогноз и ставка на матч Турнира четырёх наций

14 февраля состоится матч Турнира четырёх наций, в котором встретятся сборные США и Финляндии. Встреча пройдёт на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами американцев. Сделать ставку на победу США в основное время предлагается с коэффициентом 1.48, что равно приблизительно 65% вероятности.

Победа Финляндии по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.90 (около 20% вероятности). Поставить на ничью можно за 6.50 (примерно 15%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча США — Финляндия получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.04, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.78. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 12.0.