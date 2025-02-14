«Брайтон» — «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Брайтон» — «Челси».

Ставка: «Челси» не проиграет + обе забьют за 2.20.

Обычно у «Челси» получается хорошо играть с «Брайтоном». Даже в те времена, когда в клубе был бардак, а соперник боролся за еврокубки под руководством талантливого Роберто Де Дзерби. Например, лондонцы обыграли команду из Брайтона в пяти матчах подряд до последнего поражения.

В предстоящем матче тоже можно проверить победу «Челси». Хотя понятно, что без голов на своём поле «Брайтон» не останется. Тем более что он забивал столичному сопернику в девяти из десяти предыдущих встреч. А на таком фоне ставка «Х2 + обе забьют» с коэффициентом выше 2.00 выглядит очень заманчиво.

Из Кубка Англии подопечные Энцо Марески вылетели, из Кубка лиги Англии — тоже. Остаётся сосредоточить силы на Лиге конференций и чемпионате Англии. Но пока в еврокубках выдался период, когда можно отдохнуть, логично сделать упор на АПЛ. Тем более что четвёртая позиция «аристократов» довольно шаткая, очки терять нельзя.