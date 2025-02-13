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«Амур» — «Авангард»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ в Хабаровске

«Амур» — «Авангард»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ в Хабаровске
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Амур» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.88.

«Авангард» набрал отличную форму под руководством Ги Буше, одержав 12 побед в 17 матчах. Команда, ещё недавно находившаяся внизу турнирной таблицы, вплотную приблизилась к лидерам – до пятого места на Востоке всего четыре очка.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Выезд на Дальний Восток омичи начали с уверенной победы над «Адмиралом» (5:2). Во Владивостоке 1000-й матч в КХЛ провёл Илья Каблуков, отметив юбилей заброшенной шайбой. В состав «ястребов» после травмы вернулся Николай Прохоркин, а вскоре к команде должен присоединиться Майкл Маклауд. Также не за горами возвращение Рида Буше и Владимира Ткачёва, что сделает «Авангард» ещё более опасным соперником.

«Амур» в последнее время выглядит лучше, чем несколько месяцев назад, но конкурировать с нынешним «Авангардом» ему сложно. Команда не претендует на плей-офф и проиграла три из последних пяти матчей. При этом один из лидеров хабаровчан – Алекс Гальченюк — подписал соглашение на 200 млн рублей за два года.

С учётом текущей формы и результатов команд ставка на победу «Авангарда» выглядит наиболее логичной», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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