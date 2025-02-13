«Адмирал» — «Автомобилист»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.75.

«Команды провели в нынешнем сезоне три матча между собой, и все остались за «Автомобилистом». Екатеринбуржцы дважды выиграли дома в основное время, а в ноябре прошлого года смогли вырвать победу во Владивостоке в серии буллитов.

«Адмирал» в своём последнем матче уступил дома «Авангарду» (2:5), но месту команды Леонида Тамбиева в плей-офф ничто не угрожает. Приморцы опережают «Нефтехимик» на 10 очков, при этом командам осталось провести по 14 встреч – отыграть такое отставание реально, но не при той игре, которую показывают нижнекамцы.

«Автомобилист» перед перерывом на Матч звёзд прервал свою 11-матчевую победную серию, уступив в Казани «Ак Барсу» (1:4). Нападающий екатеринбуржцев Стефан Да Коста продлил свою результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков. С 36 результативными передачами француз занимает второе место в списке лучших ассистентов регулярного чемпионата, а следующий гол Да Косты станет для него 200-м за время выступления в КХЛ.

Недельный перерыв должен положительно сказаться на команде Николая Заварухина – у опытных лидеров было время восстановить силы. Ожидаю сегодня итоговой победы «Автомобилиста» во Владивостоке», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».