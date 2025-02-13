Финляндия – США: ставка Дарьи Тубольцевой на игру Турнира четырёх наций

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч Турнира четырёх наций Финляндия – США.

Ставка: победа Финляндии в матче за 3.55.

«Первые тройки нападения сборной США не уступают канадским. Таких мастеров, как Остон Мэттьюс, Мэттью Ткачак и Джек Хьюз, хотела бы видеть у себя любая команда. А ведь есть еще Кайл Коннор и Джек Айкел — оба проводят великолепные сезоны и входят в топ-10 лучших игроков регулярного чемпионата. Однако главная сила американцев на Турнире четырех наций — не атака. Козырь команды Майка Салливана — вратарь Коннор Хеллебайк. Голкипер «Виннипега» идет за второй подряд «Везиной» и отражает 92,5% бросков в 43 матчах. В этом сезоне у него уже 34 победы — лучший показатель среди вратарей НХЛ на данный момент.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК Финляндия Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Финны на бумаге уступают своему первому сопернику. Ни у одного из вратарей — ни у Юусе Сароса, ни у Укко-Пекки Луукконена — нет и 90% отраженных бросков. Однако атакующая линия сборной Суоми полна таланта: один только Микко Рантанен чего стоит! А еще Себастьян Ахо и, конечно, главный универсал НХЛ Александр Барков. У Финляндии ровный состав, в котором много игроков хорошего уровня и несколько действительно блестящих. Но «вау-эффекта» этот ростер не производит.

Финны — андердоги. Но они ими были почти всегда на мировой арене, что не мешало им брать олимпийские медали и выигрывать чемпионаты мира. Может, стоит рискнуть и поставить на победу Финляндии в этом матче?», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».