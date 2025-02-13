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«Порту» — «Рома»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы

«Порту» — «Рома»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Порту» — «Рома».

Ставка: победа «Порту» с форой (0) за 1.78.

«Порту» переживает сложные времена, но тут нет ничего удивительного. Команда семь сезонов работала под руководством Консейсау, его уход запустил перестройку. У бывшего помощника Сержиу Витора Бруну не получилось, в середине января его отправили в отставку. Теперь Мартин Анселми возглавляет португальскую команду. Ему в «наследство» досталось третье место в чемпионате с отставанием в восемь очков от «Спортинга», отсутствие кубков в стране и 1/16 финала Лиги Европы против «Ромы».

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Римляне переживают схожий период, правда, Даниэле Де Росси не работал так долго во главе клуба, зато иконой является вне всяких сомнений. Экс-капитан «Ромы» пришёл по ходу прошлого сезона вместо Жозе Моуринью, но уже в начале сезона его отправили в отставку. Пришёл Иван Юрич, но и он не задержался даже на пару месяцев. Теперь во главе римлян Клаудио Раньери, при нём столичная команда в чемпионате Италии приблизилась к зоне еврокубков. Пока лишь девятая строчка, но седьмая позиция наверняка даст путёвку, а до неё всего четыре балла.

Обе команды прошли групповой этап Лиги Европы уверенно, но финишировали на 18-м и 15-м местах. И главное, на прошлой неделе провели неудачные важные игры. «Рома» вылетела в четвертьфинале Кубка Италии от «Милана», «Порту» не смог дома переиграть «Спортинг» и сократить отставание в чемпионате. Учитывая неудачно складывающийся сезон для обеих команд, еврокубок может стать важнейшим турниром в концовке сезона. Встреча пройдёт в Португалии, и хозяевам точно не стоит проигрывать, если они рассчитывают на дальнейшую борьбу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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