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«Порту» — «Рома»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы 13 февраля

«Порту» — «Рома»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы 13 февраля
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Порту» — «Рома».

Ставка: 1:1 за 5.60.

«Порту» и «Рома» сойдутся в рамках стыковых матчей Лиги Европы. К очной встрече соперники подходят в схожей форме. Португальский клуб даже хуже выступал. Так что на первый взгляд тяжело сказать, кто тут точно победит. Тем более что это только первый стыковой матч.

После ухода Сержиу Консейсау «Порту» так пока и не может прийти в себя. Да, в четырёх последних встречах он не проигрывал. Но и победа у него была всего одна — 1:0 с «Маккаби» из Тель-Авива в заключительном туре ЛЕ. Остальные были ничьи, в том числе с не самыми сильными противниками по чемпионату — 1:1 с «Санта Клара» и 2:2 с «Риу Аве».

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рома» в этом сезоне тоже столкнулась с проблемой смены тренера, причём она даже дважды поменяла специалиста. И с Клаудио Раньери наконец команда начала выступать лучше. Сейчас же можно сказать, что она вышла из кризиса — всего два поражения за несколько месяцев, в основном одни победы. Вничью играют римляне редко, но если и делают это, то обычно с сильными соперниками — 1:1 с «Наполи» и с «Миланом».

В Лиге Европы обе команды выступали тоже не лучшим образом, часто теряли очки в матчах, в которых могли бы и победить. Так, «Рома» не сумела выиграть у «Юниона» (1:1) и АЗ (0:1). А «Порту» в последних турах терял очки во встречах с «Андерлехтом» (2:2) и «Олимпиакосом». Португальцы в итоге финишировали на 18-м месте, почти без шансов они отстали от топ-8. «Рома» же не сильно выше закончила групповой этап — 15-я строчка, всего на одно очко в активе больше, чем у «Порту».

Вроде бы, если судить по последним матчам, «Рома» тут выглядит предпочтительнее. Чаще она выигрывала, редко уступала. С другой стороны, это всё-таки Лига Европы, настрой уже другой. Плюс «Порту» играет дома. Уровень клуба всё равно остаётся высоким.

Интересный матч. И всё-таки не уверен, что мы тут увидим победителя», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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