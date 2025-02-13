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«Фенербахче» — «Андерлехт»: прогноз Эльвина Керимова на стыковой матч Лиги Европы

«Фенербахче» — «Андерлехт»: прогноз Эльвина Керимова на стыковой матч Лиги Европы
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Андерлехт».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Фенербахче» с трудом пробился в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее, 24-е место в групповом раунде. Турки не показали хорошую игру на той стадии, но надо признать, что и жребий был не на стороне «Фенербахче», матчи были сложные. В чемпионате Турции — пока вторая команда, уступая «Галатасараю» три очка, а по потерянным — шесть, но в конце февраля будет очная игра, и там многое решится.

По игре «Фенербахче» не впечатляет, хотя состав у команды сильный, и он продолжает усиливаться. В целом сила футболистов турецкого клуба выше, чем сила игры команды. Очевидно, что от «Фенербахче» ждут большего.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Андерлехт» постепенно возвращается на еврокубковую арену. Конечно, пока команда не так сильна, как 10-15 лет назад, но есть в составе сильные исполнители. Отметим, что у обеих команд в шести из восьми матчей Лиги Европы проходила ставка на «обе забьют». «Фенербахче» в защите в еврокубках очень уязвим, а в атаке есть исполнители, которые могут делать разницу.

Мне кажется, что в этом матче вполне можно взять «обе забьют». Хорошая, рабочая ставка. «Фенербахче» на своём поле в первой игре перед второй встречей постарается обеспечить себе комфортную разницу. «Андерлехт» будет отвечать своими атаками, поэтому стоит ждать результативного матча», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».

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