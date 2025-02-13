«Юнион» — «Аякс»: прогноз Павла Погребняка на стыковой матч Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги Европы «Юнион» — «Аякс».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.14.

«Надо признать, что матч не самого масштабного уровня, но все жё плей-офф и Лига Европы, а «Юнион» уже в чемпионате занимает третье место и ни на что не претендует, а вот в еврокубках есть шанс порадовать своих болельщиков.

«Юнион» — неуступчивые и характерные ребята, которые бьются на каждом участке поля. «Аякс» больше знаком футбольным фанатам. Клуб с великой историей занимает первое место в своём чемпионате.

«Аякс» сейчас в отличной форме и хорошо оснащён технически. Первый матч будет осторожным, с малым количеством забитых мячей. Моя ставка — ТМ 2.5», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».