«Фенербахче» — «Андерлехт»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы в Турции

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Андерлехт».

Ставка: «Фенербахче» не проиграет и тотал больше 2.5 за 1.83.

«Фенербахче» — «Андерлехт» — первый матч 1/16 финала Лиги Европы. «Фенербахче» вынужден отвлечься немножко от своей чемпионской гонки с «Галатасараем». Там их три очка всего разделяет. Кстати, «Андерлехт» в своём чемпионате выступает гораздо хуже. Уже далеко отстал от лидера и вряд ли будет бороться за титул.

В этом сезоне турецкий клуб на тоненького, что называется, вообще пробрался в плей-офф. Там один гол всё решал. Ну, пробрались и сыграют первый матч дома, естественно, при яростной поддержке своих болельщиков. Лишь два раза на домашнем своём поле «Фенер» в этом году не забивал, но оба раза это случились как раз на европейском уровне – в Лиге Европы. Я думаю, сейчас этого не произойдёт. Тем более «Андерлехт» на стыке января и февраля проиграл два матча подряд. Значит, форма у него такая шаткая, не очень хорошая.

Поэтому мой выбор — «Фенербахче» не проиграет и тотал больше 2.5». Вот такая ставка интересная, я думаю, что 2:1, 3:1 — что-то такое может быть, или даже 3:0 «Фенербахче» может выиграть на своём поле», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».