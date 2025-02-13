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«Порту» — «Рома»: когда матч Лиги Европы, кто фаворит, ставки и коэффициенты

«Порту» — «Рома»: когда матч Лиги Европы, кто фаворит, ставки и коэффициенты
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В четверг, 13 февраля, на стадионе «Драгау» в Порту состоится первый стыковой матч плей-офф Лиги Европы «Порту» — «Рома». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне, хотя явного фаворита выделить не могут. Сделать ставку на победу «Порту» предлагается с коэффициентом 2.37, в то время как победа «Ромы» оценивается коэффициентом 3.00. Наименее вероятный исход — ничья с коэффициентом в районе 3.50.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики сомневаются, что первый матч «Порту» — «Рома» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Ожидаемый счёт — 1:1.

В чемпионате Португалии «драконы» проигрывают конкуренцию не только вышедшему в лидеры «Спортингу», но и идущей второй «Бенфике. Отставание от главных конкурентов после 21-го тура составляет восемь и четыре очка соответственно. При этом «Порту» уже вылетел и из Кубка Португалии, и из Кубка португальской лиги.

После удачного отрезка в конце января римляне вылетели из Кубка Италии, проиграв со счётом 1:3 «Милану». После того случилась победа над «Венецией» (1:0), но единственный гол был забит лишь с пенальти, а соперник-аутсайдер даже больше владел мячом (64-36).

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