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«Динамо» Москва — «Спартак»: кто фаворит матча КХЛ 13 февраля, ставки и прогнозы

«Динамо» Москва — «Спартак»: кто фаворит матча КХЛ 13 февраля, ставки и прогнозы
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В четверг, 13 февраля, на льду «ВТБ Арены» в Москве состоится матч «Динамо» Москва — «Спартак». Столичное дерби начнётся в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу московского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается в 2.75 — 36% вероятности.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если соперникам не хватит 60 минут игрового времени и потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.80. Заключить пари на послематчевые буллиты можно с коэффициентом 7.70. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в дерби. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.38.

Небольшая пауза на Матч звёзд КХЛ пошла на пользу московскому «Динамо». В первой же встрече после перерыва команда одержала победу над петербургским СКА (3:1) на своём льду. Небольшая пауза на Матч звёзд КХЛ пошла на пользу московскому «Динамо». В первой же встрече после перерыва команда одержала победу над петербургским СКА (3:1) на своём льду.

Команда Алексея Жамнова последнюю свою встречу провела 6 февраля. То есть простой составляет почти неделю.

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