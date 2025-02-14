«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: назван фаворит «зелёного дерби»

14 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Салават Юлаев» примет «Ак Барс». «Зелёное дерби» пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 2.36, что составляет приблизительно 41% вероятности.

Победа «Ак Барса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.92 (около 33% вероятности), поставить на ничью можно за 3.80 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.