«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз на матч в Уфе

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Ставка: итоговая победа «СЮ» за 1.76.

Лучше «Салавата Юлаева» в качестве принимающей стороны не выступает ни одна команда лиги. Подопечные Виктора Козлова проиграли всего лишь 5 из 28 матчей дома. 19 побед одержали по итогам 60 минут. В гостях всё сильно хуже, но в данном случае это неважно.

Казанцы лучше держат баланс. Примерно с одинаковым успехом выступают дома и на выезде. У них другие скелеты в шкафу. До домашнего поражения от «Торпедо» (1:5) в предыдущем матче всё шло как по маслу: два поражения в 12 матчах, и оба — с минимальной разницей в счёте. Прекрасные результаты, отличная командная игра. Всё получалось.

А потом словно отрезало. Не из-за удалений, кадровых потерь или усталости. У Анвара Гатиятулина было пять дней на то, чтобы подготовить команду. Однако она выступила совершенно невнятно. Сложилось впечатление, что оказалась не готова как морально, так и физически. Пропустила несколько шайб из-за простейших ошибок.

Тренеру предстоит провести основательную работу над ошибками. Не факт, что все получится устранить. Проверим итоговую победу «Салавата Юлаева» за 1.76. Встреча наверняка получится близкой, ведь «зелёные дерби» часто радуют накалом. И тем не менее домашние команды исправно побеждают. Аномально, но факт.