«Жирона» — «Хетафе»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

В пятницу, 14 февраля, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Хетафе». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Жироны» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 49% вероятности.

Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 4.40 (22%), в то время как на ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.35 (29%).

Вместе с тем аналитики уверены, что матч «Жирона» — «Хетафе» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев.