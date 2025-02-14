«Жирона» — «Хетафе»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Жирона» — «Хетафе».

Ставка: «Хетафе» не проиграет за 1.85.

Гостей не стоит списывать со счетов. Да, «Хетафе» получил 0:5 в четвертьфинале Кубка Испании от мадридского «Атлетико», но ведь он, по крайней мере, до этой стадии дошёл. В отличие от «Жироны», которая вылетела ещё во втором раунде.

При этом у «городских» и в Ла Лиге сейчас попёрло. Во-первых, последнее поражение случилось ещё в прошлом году. Во-вторых, на отрезке из пяти туров они одержали три победы, одна из которых — в матче с «Реалом Сосьедад» (3:0). Не стоит также забывать и о ничьей с «Барселоной» (1:1). На тот момент каталонцы, правда, в принципе хромали. Но всё же.

И, наконец, стоит отметить оборону «Хетафе». Если вынести за скобки пять мячей от банды Диего Симеоне, то команда пропустила только два раза в семи последних матчах в разных турнирах. Солидно. У «Жироны» при этом наблюдается явная нехватка голов. А при таких раскладах ставка Х2 выглядит заманчиво. Скорее всего, счёт будет в районе 0:0.

Всё-таки хозяева в штопоре. Времена, когда «Жирона» показывала удивительные вещи и добывала регулярно очки, позади. Связки Довбик — Цыганков уже нет. Артём Довбик в «Роме», а Виктор Цыганков в одиночку не так эффективен. Других героев не нашлось. Вот и получается, что команда осталась без Кубка Испании, без евровесны и, судя по всему, без надежды.