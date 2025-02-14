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«Брайтон» — «Челси»: прогноз и ставки на матч АПЛ

«Брайтон» — «Челси»: прогноз и ставки на матч АПЛ
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В пятницу, 14 февраля, на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 3.05 (32%), а на ничейный исход встречи можно поставить за 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики считают, что матч «Брайтон» — «Челси» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.

Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.60).

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