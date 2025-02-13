Топовый хоккей – на что ставить, чтобы стать участником розыгрыша автомобилей от OLIMPBET

В начале февраля букмекер запустил масштабный хоккейный розыгрыш «ШАЙБА. ТАЧКА. OLIMPBET» с призовым фондом в более чем 50 млн рублей. На кону – 8 премиальных автомобилей и другие ценные призы – например, iPhone 16, PlayStation 5, умные колонки «Алиса».

Правила участия максимально простые – достаточно сделать ставку на хоккей на сумму от 2025 рублей с кэфом не менее 1.3. А чтобы повысить свои шансы на успех, можно продолжать ставить на хоккей уже от 500 рублей.

Чтобы определиться с выбором матча для ставки было проще, OLIMPBET собрал подборку топовых хоккейных игр ближайшей недели.

КХЛ, «Динамо» Мск — «Спартак»

Перед третьим в сезоне OLIMPBET-дерби «бело-голубые» и «красно-белые» имеют одинаковое количество очков в турнирной таблице — по 68. При этом динамовцы идут на одну строчку выше за счёт большего количества побед. В очном противостоянии всё тоже очень ровно: первый матч сезона остался за «Спартаком» (4:2), а во втором «Динамо» взяло убедительный реванш (5:0). Новая встреча пройдет 13 февраля, и аналитики уверены, что она получится результативной с как минимум шестью заброшенными шайбами.

КХЛ, «Сочи» — ЦСКА

На первый взгляд заурядное противостояние аутсайдера и одного из лидеров чемпионата на самом деле несёт в себе определённую интригу. В нынешнем сезоне «Сочи» одержал всего 16 побед и идёт на третьем с конца месте в совокупной таблице. При этом один из немногих успехов сочинские хоккеисты отпраздновали именно в игре с ЦСКА, причем гостевой, одолев «армейцев» лишь во второй раз в своей истории. А вот случится ли повторение успеха на домашнем льду — узнаем 13 февраля.

ВХЛ, «Магнитка» — «Юнисон-Москва»

В День всех влюблённых суровые мужчины из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) выйдут на лёд в Магнитогорске — местная «Магнитка» примет новичка лиги «Юнисон-Москва». Хозяева ещё имеют все шансы попасть в серию матчей на выбывание, несмотря на неудачную серию из семи поражений кряду. А вот гости в свой дебютный сезон о плей-офф и не мечтают, что не мешает им время от времени преподносить сюрпризы. В январе новичок выдал настоящую сенсацию, одолев идущий в лидерах «Рубин» (4:2) и заиграв безумный коэффициент 7.15. Кстати, в матче первого круга «Юнисон» на домашнем льду прихлопнул и «Магнитку» (5:2).

КХЛ, «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Еще один матч 14 февраля ознаменует заключительное, 6-е в сезоне «Зелёное» дерби в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Обе команды демонстрируют убойную форму и не мыслят для себя другого, кроме победы, результата. Уфимцы выиграли пять последних матчей из восьми, оформив на этом отрезке 33 гола. Казанцы идут на серии из семи побед в девяти играх с 33 заброшенными шайбами. Последняя очная встреча завершилась победой «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым» в овертайме со счетом 4:3, благодаря чему подопечные Анвара Гитиятуллина повели в сезонной серии 3-2.

МХЛ, «Крылья Советов» — «Амурские Тигры»

В матче первого круга москвичи и хабаровчане выдали настоящий хоккейный триллер с девятью заброшенными шайбами. К середине первого периода «тигры» вели со счетом 3:0, но за несколько минут до сирены «крылышки» одну шайбу отквитали. Во втором игровом отрезке им удалось сравнять счет, а в начале третьего и вовсе выйти вперёд. Однако фортуна в тот вечер благоволила хозяевам: два реализованных большинства и победа «Амурских Тигров» со счетом 5:4. Что будет на этот раз? Узнаем 15 февраля.

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