В Санкт-Петербурге подвели итоги турнира PARI Padel League SPB 2025

Первый в 2025 году официальный турнир по паделу в России с участием игроков категории А состоялся 6-9 февраля на кортах клуба PadelPRO. Более двух сотен игроков из разных регионов страны и профессионалы из Аргентины в шести категориях боролись за призовой фонд турнира в размере 1 250 000 рублей и подарки от партнёров. Мероприятие прошло при поддержке букмекерской компании PARI и благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Победителями турнира в категории А, где выступали профессиональные игроки в падел, среди мужчин стали Денис Меркулов и Эрик Томайдис. У женщин в финале победили Ника Служителева и Варвара Попова. Все они получат 1000 очков в зачёт национального рейтинга ФПР.

В категории STARS PRO, где выступали самые яркие игроки, лучшими стали Артур Гусев и Дмитрий Мягков. В мужской категории В победили Сергей Самохвалов и Данила Холодов, в женской — Теодора Аврамович и Анастасия Будруева. Триумфаторами в категории С стали Дэвид Рабинович и Михаил Сохор.

Перед стартом турнира участники могли пройти подготовку в PARI PadelPRO Camp под руководством тренера года в России по паделу — перуанца Хорхе Саласара, а также специально приглашённого победителя клубного чемпионата Америки 2023 года — аргентинца Хуана Форастелло. А 8 февраля на Невском проспекте состоялась вечеринка для спортсменов, участниками которой стали 230 человек.

В ходе турнира были реализованы инициативы фонда «Пари и побеждай». За каждый удар por tres и por quatro фонд пожертвовал 2000 рублей на очистку пляжа Черноморского побережья от мазута в Краснодарском крае в районе Бугазской косы. В основных категориях турнира было выполнено 136 таких ударов, благодаря чему удалось собрать 272 тыс. рублей.

Все участники раздельного сбора, сдавшие крышечки от питьевых бутылок, получили памятные сувениры — брелоки в виде ракетки из переработанных крышек.

Также прошла первая инклюзивная тренировка по паделу в России для команды «47 в игре» — проекта, который объединяет детей с синдромом Дауна.

Партнёрами соревнований выступили сообщество любителей падела PDL и R.A.W. LIFE — бренд вкусных и полезных снэков. NEVA SPORT предоставила официальные мячи. Испанский бренд Bullpadel дал возможность протестировать новые модели ракеток. Реабилитационная клиника BRAESKU REHAB training & therapy помогла участникам опытным массажистом, тейпированием и консультациями врачей ЛФК и спортивной медицины. Официальной водой турнира стала Fahrenheit. Также в числе партнёров оказались «КардиоКлиника» — одна из ведущих частных клиник кардиологического профиля в Санкт-Петербурге — и первая безалкогольная пивоварня в России Zero Point. Информационным партнёром мероприятия выступило сообщество Padel Club.

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