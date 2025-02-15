Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лестер» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

«Лестер» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии
Аудио-версия:
Комментарии

15 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Лестер» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск. Главный судья — Сэмюэл Барротт.

Лондонцы идут на серии из двух побед в чемпионате Англии.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.34, что равно около 75% вероятности.

Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 10.5 — в районе 9%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00, что составляет около 16%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лестер» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Материалы по теме
«Лестер» — «Арсенал». Когда видишь Артету и понимаешь, что будет доминирование
«Лестер» — «Арсенал». Когда видишь Артету и понимаешь, что будет доминирование
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android