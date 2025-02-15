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«Лестер» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

15 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Лестер» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск. Главный судья — Сэмюэл Барротт.

Лондонцы идут на серии из двух побед в чемпионате Англии.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.34, что равно около 75% вероятности.

Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 10.5 — в районе 9%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00, что составляет около 16%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лестер» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.