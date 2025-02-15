«Лестер» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» победит с форой (-1.5) за 1.86.

«Арсенал» должен побеждать разгромно или даже крупно. У Микеля Артеты было достаточно времени, чтобы реабилитировать команду после вылета из Кубка лиги Англии. За редким исключением испанский наставник извлекает из подобных пауз максимум выгоды.

Обратите внимание на результаты после небольших пауз в ноябре и декабре. После первой три победы подряд — над «Ноттингем Форест» (3:0), «Вест Хэмом» (5:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0). После второй ещё три — над «Кристал Пэлас» (5:1), «Ипсвич Таун» (1:0) и «Брентфордом» (3:1). И забитых мячей-то как много. Красота!

А вообще, беспроигрышная серия «канониров» в чемпионате Англии насчитывает уже 14 матчей. Во встрече предыдущего тура разгромлен «Манчестер Сити» (5:1), то есть «Арсенал» не собирается выключаться из чемпионской гонки. Борьба за золотые медали первенства с «Ливерпулем» продолжается.

Заключаем пари на победу гостей с форой (-1.5). Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Ещё в одной «канониры» тоже победили, но со счётом 1:0. Просто решили сыграть попроще, за весь матч позволили «лисам» нанести всего лишь один удар. Никакой интриги. Тотальное доминирование и уверенная победа «Арсенала», иного ждать не стоит.