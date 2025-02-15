«Байер» — «Бавария»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Байер» — «Бавария».

Ставка: «Байер» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.50.

Леверкузенский клуб потерпел только два поражения в нынешнем сезоне. Оба пришлись на общий этап Лиги чемпионов, и соперники здесь были сильнейшие. 0:4 леверкузенцы получили от почти безукоризненного «Ливерпуля» и 1:2 — от мадридского «Атлетико», который в этом сезоне крайне хорош. При этом во втором случае логичнее было бы увидеть ничью.

Ещё один фактор — свежесть футболистов. Венсан Компани возил своих подопечных на неделе в Шотландию, на первую игру 1/16 финала Лиги чемпионов с «Селтиком». Баварцы, кончено, выиграли со счётом 2:1, но потратили очень много сил, чтобы раскрыть соперника. А ведь ещё же перелёты!

Вот и получается, что «Байер», который всю неделю готовился к предстоящему матчу, должен выглядеть как минимум не хуже. Кроме того, в этом сезоне наблюдается тенденция низкой результативности в очных противостояниях. А при таких раскладах 1Х через тотал меньше 3.5 мяча выглядит заманчиво. 1:1 или даже 2:1 в пользу хозяев? Вполне возможно!